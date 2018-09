Steinfath vinder EM-sølv på Sardinien

TORRE GRANDE: Casper Steinfath fejrede onsdag sin 25-års fødselsdag ved at padle sig til EM-sølv i favoritdisciplinen technical race, hvor man skal gennemføre en bane med bøjer, bølger og løb på stranden.

Ved stranden i Torrre Grande på Sardiniens vestkyst kæmpede han side om side med en franskmand om guldet på den 4,8 kilometer lange distance, men måtte på de sidste 300 meter give slip.

- Desværre havde jeg ikke de sidste kræfter i dag, og jeg er skuffet over, at det ikke blev til guld. Men det var et fantastisk ræs mod nogle gutter, der pressede mig til et nyt niveau. Jeg ramte ikke formen i dag - sådan er det nogle gange. Men så er der andre ting, som jeg kan fejre. Eksempelvis at stå med kanel i hele hovedet på min 25-års fødselsdag under et EM, siger Casper Steinfath i en pressemeddelelse.

Gennembrud

For den 17-årige Christian Andersen fra Klitmøller var det også en stor dag. Han var den yngste i feltet og formåede at komme på podiet med sin fjerdeplads, som giver en kobbermedalje i Stand Up Paddling.

- Min ven, Christian Andersen, fik en fjerdeplads. Jeg er virkelig stolt over, at jeg er en del af den her historie. For Christian var det her et kæmpe gennembrud, siger Casper Steinfath.