VERDEN: Er det OK at bruge tortur i kampen mod Islamisk Stat og andre terrorgrupper?

Ja, mener USA’s nye præsident Donald Trump.

I et tv-interview med amerikanske ABC taler han for brugen af tortur i kampen mod terror.

- Tror jeg tortur virker? Ja, absolut, siger Donald Trump.

- Vi er nødt til at bekæmpe ild med ild, siger præsidenten og påpeger, at Islamisk Stat halshugger sine gidsler.

USA’s efterretningstjenester har tidligere brugt torturlignende metoder som "waterboarding", simuleret drukning, under afhøring af terrormistænkte, men den metode er siden blevet forbudt.

Der er uenighed om, hvorvidt tortur fører til brugbare oplysninger. Men Donald Trump siger i tv-interviewet med ABC, at efterretningsfolk har fortalt ham, at tortur virker. Derfor mener han at for eksempel waterboarding er acceptabelt.

