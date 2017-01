NORDJYLLAND: Fra morgenstunden meldte FDM ud, at organisationen anser det for at være en uskik, at danskerne ikke bruger det lange lys - eller fjernlyset, som det jo faktisk hedder - mere end tilfældet er på motorvejene.

Langt de fleste skifter enten over til nærlyset, lige så snart de ser lyset fra en modkørende i horisonten, eller undlader bare helt at bruge fjernlyset for at undgå de ophidsede blink-blink-blink fra de modkørende, der føler sig blændet.

Men siger FDM - det operative ord her er "føler" sig blændet, for hvis man bare undlader at sidde og glo lige ind i den modkørendes lygter, så bliver man reelt ikke blændet.

