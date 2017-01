Landin strålede over alle

Det kulminerede sidste år med nederlaget i første runde. Dermed kunne det heller ikke have gået værre i denne udgave.

Wozniacki servede godt og forsvarede sig eminent. Danskeren tog derfor sejren i to hurtige sæt.

I andet sæt løftede australieren sit niveau en smule, men det var ikke nok til at dominere kampen.

Wozniacki kom flyvende fra start og brød Rodionovas serv i første forsøg. Australieren fik reduceret til 1-3, men Wozniacki snuppede igen tre partier i træk i et lynhurtigt første sæt.

Rodionova, der rangerer som nummer 178 i verden, var ikke i stand til at gøre den store modstand.

De to spillere havde aldrig tidligere mødt hinanden.

MELBOURNE: Caroline Wozniacki er videre til anden runde i grand slam-turneringen Australian Open efter sejr på 6-1, 6-2 over australieren Arina Rodionova.

Ingen problemer for danskeren i første runde af Australian Open

Caroline Wozniacki vandt sikkert over verdens nummer 178. Foto: Edgar Su/Scanpix

