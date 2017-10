Stigende gebyrer får bundlinjen til at vokse i Jyske Bank

SILKEBORG: Jyske Bank kommer ud af årets første ni måneder med et resultat før skat på lige over tre milliarder kroner mod 2,4 milliarder kroner i samme periode 2016. Det viser selskabets regnskab.

Ifølge bankens ordførende direktør, Anders Dam, er der især to faktorer, der spiller ind på det voksende resultat:

- Resultatet er primært opnået ved stigende gebyrer og stigende bankboligudlån, der har understøttet en stabil nettorenteindtjening, siger han i regnskabet.

- Hertil kommer en tilbageførsel af nedskrivninger og en vækst i beholdningsresultatet, lyder det.

Tredje kvartal er isoleret kun en smule bedre end samme periode sidste år.

Renteindtægterne ligger marginalt under 2016-niveauet, og selv om gebyr- og provisionsindtægterne er øget fra 363 til 436 millioner, ender perioden kun med et marginalt bedre resultat efter skat på 748 millioner kroner.

Gigantiske boliglån

Jyske Bank har sammenlagt bankboliglån for i alt 93 milliarder kroner på bogen, og det er ikke blevet mindre af, at selskabet for nylig ændrede politik, så man nu ikke længere behøver være helkunde i banken for at låne til køb af bolig.

Det har ifølge regnskabet betydet, at antallet af vurderinger er steget med 30-40 procent.

Hvad nedskrivningerne angår, er der i år til dato tilbageført 314 millioner kroner, fordi en række problematiske erhvervskunders økonomi er blevet så meget bedre, at det igen er realistisk, at de kan betale deres lån tilbage.

Knap halvdelen af de tilbageførte erhvervsnedskrivninger relaterer sig til landbrug.

/ritzau/