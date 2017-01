SØNDERJYLLAND: Beredskabet i Sønderjylland har arbejdet siden tirsdag aften for at sikre lokale områder mod de øgede mængder vand, der forventes at komme onsdag eftermiddag. Det fortæller beredskabsdirektør ved Brand & Redning Sønderjylland Jarl Vagn Hansen.

Et sommerhusområde ved Kelstrup Strand og Hejsager Strand tæt ved Haderslev er blandt de særligt udsatte steder.

- Det er faktisk et ret stort sommerhusområde, og det bagvedliggende terræn skråner nedad, så hvis vandet først kommer ind, løber det ud igennem nærmest det hele, siger han.

Ifølge Jarl Vagn Hansen regner beredskabet med at sætte et mobilt dige op.

- Så har vi nogle adgangspassager ned til stranden, hvor diget er mindre. Det er så der, vi fylder op med sandsække, for i hvert fald at forsøge at holde vandet ude, siger han.

Sikrer havn

Også havnen i Aabenraa er ved at blive forsynet med sandsække. Her er det dog tidligt onsdag morgen endnu ikke fuldstændig planlagt, hvordan den skal beskyttes mod vandet.

- Aabenraa Havn er rimelig robust mod højt vand, men alligevel var prognoserne i går aftes så højt oppe, at vi besluttede at køre noget til havnen, siger han.

I løbet af dagen vil beredskabet følge nye meldinger om vandstanden for at kunne tilpasse indsatsen.

Tidligt onsdag er det endnu ikke afgjort, om havnen i Haderslev skal sikres.

Op til 1,66 meter over normalt niveau

Det er det kraftige blæsevejr, der rasede over Danmark natten til onsdag, som har forårsaget risikoen for hævet vandstand rundtom i landet.

Området syd for Lillebælt er blandt de områder, hvor vandet forventes at stige mest.

Meldingen onsdag morgen er ifølge Jarl Vagn Hansen, at vandstanden omkring Haderslev vil stige til 1,56 til 1,60 meter over normalt niveau.

I Aabenraa ligger tallet på 1,66 meter.

/ritzau/