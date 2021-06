Stikker kulturministeren hovedet i busken?

Nordjyske er de seneste uger dykket ned i den skæve fordeling af statslige kulturmidler. En gammel fordelingsnøgle gør, at København og Aarhus får tildelt markant flere kulturmillioner end både Aalborg og Odense. Man kan mene, at skævvridningen er retfærdig eller helt ude i hampen. Men når vores journalister har spurgt tidligere kulturministre om problematikken, har svaret været et, der bør få os alle op af stolen.

Det er historisk betinget, må vi forstå.

Okay. Det er der mange ting, der er. Så hvad har politikerne tænkt sig at gøre ved det? Det er ikke meget at forlange af vores folkevalgte, at de netop forsøger at ændre historisk betingede udfordringer, skævvridninger eller fejltagelser. Det var vel også historisk betinget, at kvinder for lidt over 100 år siden ikke havde stemmeret. Hvor mange andre områder accepterer vi som borgere sådan en laissez-faire tilgang?

Kulturen er på den måde blevet behandlet som det uønskede stedbarn i årtier. Der er kort og godt ikke stemmer i det. Flere kulturministre har forsøgt at ændre på det, men det er aldrig blevet forløst.

Men det stopper ikke der. Mange borgere trækker også på skuldrene, når det kommer til kulturstøtte. Nordjyderne interesserer sig alligevel ikke for kunst, har flere kommenteret i vores kommentarspor de forgangne uger. Vi kan godt for en stund se bort fra kulturens vigtighed i sig selv, dens evne til at tage os nye steder hen, give perspektiver på tilværelsen og at vi som samfund har besluttet, at det er en vigtig del af livet. Men den her diskussion handler ikke kun om skåltaler eller vidtløftige idealer om kunstens og kulturens iboende værdi.

Når Nordjyske har snakket med erhvervsledere, erhvervskonsulenter og forskere i forbindelse med denne serie, har de alle sagt det samme. Kulturen spiller en meget stor rolle, når man enten overvejer at flytte til en region eller at blive boende i en region efter endt uddannelse. Folk kigger på, om en by eller region kan tilbyde et attraktivt hverdags- og fritidsliv. Det er et kludetæppe af skoler, foreninger, kultur, oplevelser og natur, der er med til at afgøre, om man finder en by eller et område interessant at bosætte sig i.

Og her ligger kulturen helt i top. Både den smalle og den brede. Det handler i grunden ikke om, hvorvidt man så ender med at tage på Kunsten eller stadion, når man først har bosat sig. Det handler om at have et samlet billede af en attraktiv by.

Hvorfor er der ingen politikere, der kan se det? Hvorfor er der ingen af vores folketingspolitikere, der har set en mulighed for reelt at rykke noget for Danmark? Og hvorfor stikker vores nuværende, socialdemokratiske kulturminister hovedet i busken?

Nordjyske har inviteret Joy Mogensen til debat om emnet, når Kulturmødet Mors finder sted til august. Selvom hun samme dag er til stede til en anden debat, har hun afvist invitationen. I morgen er hun i Skørping til et arrangement. Her har vi spurgt om et kort interview, hvor vi vil stille tre spørgsmål. Stiller hun op?

Efter længere overvejelser er hun endt med at sige ja. Så måske er hovedet ikke stukket fuldstændig ind i busken.

Den socialdemokratiske regering har varslet store reformer over det næste årti. Danmark skal i bedre balance, hvor de værste af globaliseringens konsekvenser skal modarbejdes. Det skal fortsat være attraktivt at bo i provinsbyer, mindre byer og landsbysamfund. Men hvorfor er der ingen, der tør tænke kulturen ind i den egns- og regionsudvikling, der skal finde sted?

Det handler ikke om at tage noget fra københavnerne eller århusianerne. Det handler om at tage kulturen seriøst som et vigtigt politisk område, hvor man med bare lidt flere midler relativt set kan rykke meget for mange. Kultur er arbejdspladser, udvikling, attraktioner og selvfølgelig også et mål i sig selv.

Hvis regeringen seriøst vil et Danmark i bedre balance, så er en mere fair fordeling af statslige kulturmidler et nemt, simpelt og billigt sted at starte.

Tør kulturministeren og politikerne følge op?