Stjålet traktor fundet efter fire år - blev sat til salg på nettet

OUTRUP: Den lille blå Ford 3000 fra 1973, der før slog græsset på Outrup Stadion, er atter klar til jobbet igen. Det har den ellers ikke været længe, idet den for fire år siden blev stjålet fra klubhuset.

- Det var en af mine kammerater, som for nylig havde set, at den var sat til salg i en lukket køb- og salg gruppe på nettet, fortæller Per Østergaard Nielsen, formand for Foreningen Morsø Festivals Klubhus.

- Jeg blev da overrasket, da jeg så, at den var sat til salg, for vi havde for længst afskrevet den, men vi fik den retur i fredags. Den var sat til salg for 23.000 kr., men jeg vil nu tro, at den kun er mellem 10.000 og 15.000 kr. værd, uddyber han.

Det er Per Østergaard Nielsens indtryk, at den blå traktor, der er nem at identificere på et klistermærke med henvisning til Morsø Festivals hjemmeside, har været handlet et par gange.