Stjal 56.000 kr. fra sit arbejde

SKAGEN: I lidt over et halvt år puttede en 19-årig kvinde penge fra sin arbejdsgiver i egen lomme. Mandag blev hun så idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for underslæb.

Det oplyser anklager Jesper Sønderup.

Den 19-årige var nøgleansvarlig i den forretning, hun arbejdede i, og havde derfor adgang til forretningens penge. I Retten i Hjørring tilstod hun, at have taget penge 28 gange i periode mellem april og november sidste år.

Det var kun mindre beløb, hun tog hver gang - mellem 1000 kroner og 4500 kroner - men det løb samlet op i 56.000 kroner, som hun stjal fra sin arbejdsplads.

Den 19-årige modtog dommen.