Frækt biltyveri: Stjal bilnøgler til luksusbil

HVALPSUND: Fire yngre mænd af udenlandsk herkomst så onsdag ved middagstid deres snit til at gennemføre et usædvanligt frækt biltyveri i havneområdet i Hvalpsund.

Fra receptionen på Hvalpsund Færgekro snuppede de i et ubevogtet øjeblik et sæt bilnøgler til en sølvgrå BMW, som holdt parkeret uden for færgekroen, og herfra satte de fire biltyve i alderen fra 22 til 28 år øjensynligt kursen mod Aalborg.

I hvert fald var det i Aalborg, kvartetten senere på dagen blev anholdt af en politipatrulje.

Foruden brugstyveriet i Hvalpsund sættes de fire mænd også i forbindelse med forskellige andre kriminelle aktiviteter.