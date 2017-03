VESLØS: En 19-årig kvinde, som havde været en tur i Dagli’Brugsen i Vesløs, anmeldte bagefter til Thisted Politi, at hendes VISA/Dankort var blevet stjålet.

Det viste sig, at kortet var blevet brugt til at købe varer for 13.500 kroner på COOPs webshop og hos Thisted Politi har man dermed en god fornemmelse af, at det bliver muligt at finde frem til den person, som snuppede kreditkortet.

Men hos politi ønsker ikke at fortælle om de indkøbte varer skal levers til en adresse eller i en af COOPs butikker.