Stjal pant for 15.000 kroner: Kørte sig selv gennem flaskeautomat

BRØNDERSLEV: En 40-årig mand er blevet idømt ni måneder i fængsel for flere indbrud. Blandt andet tog han en kreativ - men også ulovlig - metode i brug, da han manglede penge til et indskud i en lejlighed.

Fra 15. januar til 25. februar skaffede han sig jævnligt adgang til flaskeindleveringsrummet i et supermarked i Brønderslev, hvor han tog kasser med tomme flasker, kørte dem igennem flaskeautomaten og derefter hævede pengene på flaskebonen.

Det hele blev optaget på overvågningskamera, og butikken sikrede derfor døren ind til flaskerummet, da de opdagede det. Men det stoppede ikke den 40-årige.

Han begyndte herefter at køre sig selv igennem flaskeautomaten for at komme ind på den anden side til de tomme flasker, så han kunne fortsætte sit fupnummer.

I alt lykkedes det manden at hæve 15.000 kroner i stjålen pant, inden det lykkedes butikken at sætte en stopper for det.

I Retten i Hjørring erkendte den 40-årige tyveriet af pantflasker og forklarede, at han gjorde det fordi, han manglede penge til et indskud, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Var prøveløsladt

Men panttyveriet var ikke de eneste, den 40-årige havde på samvittigheden.

Han blev anholdt og varetægtsfængslet i juni, efter en borger havde genkendt stjålne effekter, som den 40-årige havde til salg på nettet.

På det tidspunkt var han prøveløsladt fra en dom for indbrud, og tirsdag var han også tiltalt for blandt andet sommerhusindbrud, hæleri, biltyveri og trusler, fortæller Thomas Klingenberg.

Erkendte det meste

Den 40-årige erkendte hæleriet af en Verner Panton lampe og et ur fra Gant samt to indbrud i sommerhuse i Hune.

Derudover erkendte han også, at have stjålet en bil i Brønderslev, som han blev stoppet i på motorvejen ved Svenstrup.

Og endelig blev den 40-årige dømt for trusler, hærværk og fornærmelig tiltalte mod politibetjente.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.