KØBENHAVN: De seneste fem år har Jonathan Groth siddet på den danske bordtennistrone.

Det bliver dog ikke til en sjette DM-titel i træk for danmarksmesteren, der grundet en skade har måttet trække sig fra weekendens DM i Hjørring.

Skaden i baglåret opstod ved det nyligt overståede Qatar Open.

- Jeg er stadig ikke kommet mig over skaden, og jeg har stadig brug for hvile, behandling og genoptræning, før jeg kan spille igen.

- Det betyder, at jeg desværre må melde afbud til DM i denne weekend og derfor ikke har mulighed for at forsvare min titel, som jeg har vundet de seneste fem år, siger Groth i en pressemeddelelse ifølge DR.

Det ærgrer den snart forhenværende titelindehaver, men han tør ikke tage chancer, da der venter især én vigtig turnering i foråret.

- VM i maj er årets højdepunkt, og det vigtigste er, at jeg kommer i topform til det. Det betyder også, at jeg må melde afbud til landskamp på tirsdag mod Ungarn, oplyser Jonathan Groth.

/ritzau/