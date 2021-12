Støjberg risikerer at blive fyret fra Folketinget ved hård dom

DANMARK:Hvis du vil have en ven i politik, skal du anskaffe dig en hund, lyder et politisk ordsprog.

Så det gjorde Inger Støjberg, der tidligere på året brød med Venstre og nu er blevet løsgænger. Det skete, efter at dele af partiet stemte for en rigsretssag mod den tidligere udlændingeminister.

Den kan som yderste konsekvens føre til, at hun bliver erklæret uværdig til at sidde i Folketinget.

Anklagerne i den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien går efter fire måneders fængsel til Inger Støjberg.

Hvis dommen mandag ender med det, forudser politisk kommentator Hans Engell, at hun får god tid til at tage sig af den tidligere bombehund Ludvig.

Så risikerer hun nemlig at blive erklæret uværdig. Det er sket fire gange før, men det er svært at sige noget med sikkerhed, da det er uvist, hvordan dommen ender.

- Hvis det bliver en meget hård straf, giver det næsten sig selv. Så vil der være flertal. Men bliver det en mild dom, kan der være meget uenighed.

- Så kommer spørgsmålet, om man vil se mest på, hvad straffens indhold er, eller at det at overtræde ministeransvarlighedsloven er mere vigtigt, siger Hans Engell.

Der er en tommelfingerregel om, at frihedsstraf fører til en fyring af Folketinget. Men der er ikke en egentlig praksis, og i sidste ende er det op til et politisk flertal i Folketinget.

Professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Frederik Waage tvivler på, at Støjberg bliver erklæret uværdig, men ser flere perspektiver.

- Adgangen til at erklære et folketingsmedlem uværdig må ikke misbruges af politiske grunde.

- Men hvis hun dømmes i en rigsret, er der sikkert nogen, der kan argumentere for, at ingen før er erklæret uværdig på grund af en rigsret.

- Man kan godt anlægge det som ny standard, hvis man vil. Men jeg har svært ved at tro, at man vil gøre det, siger han.

Han pointerer desuden, at Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative forud for nedsættelsen af Rigsretten tilkendegav, at de var politisk enige i Støjbergs ønske om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

