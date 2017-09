Støjbergs ministerium udsat for hackerangreb

DANMARK: Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er sent onsdag aften udsat for et hackerangreb. Det skriver Ekstra Bladet.

Angrebet har lagt hele hjemmesiden ned.

Ministeriet oplyser sidst på aftenen til avisen, at angrebet har stået på i et par timer, og at it-teknikere arbejder på at løse problemet. Det er uvist, hvor længe det vil tage at løse problemet.

Yeni Akit, der er et konservativt, islamistisk medie fra Tyrkiet, skriver ifølge Ekstra Bladet, at det er en gruppe kaldet Aslan Neferler Tim, som står bag.

Det skal angiveligt være gengældelse, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mandag delte et billede af Kurt Westergaards tegning af profeten Muhammed fra 2005 på sin facebookprofil.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan ikke bekræfte oplysningerne fra Yeni Akit.

Muhammedtegningerne udløste den alvorligste udenrigspolitiske krise i nyere danmarkshistorie.

Støjbergs beslutning om at dele tegningen, der er baggrundsbillede på hendes iPad, har vakt opsigt både i Danmark og internationalt.

Medier i en lang række lande har skrevet om ministeren, heriblandt amerikanske The New York Times, Breitbart News og britiske The Independent.

/ritzau/