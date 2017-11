Støjbjerg blev eskorteret væk fra besøg

NORDSJÆLLAND: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) blev fredag eftermiddag eskorteret væk af sine livvagter i forbindelse med et besøg på Udrejsecenter Sjælsmark.

Det bekræfter Henriette Døssing, der er pressekonsulent ved Nordsjællands Politi.

- Inger Støjberg havde et aftalt besøg på udrejsecenteret, og under besøget opstår der tumult. En beboer kommer meget tæt på ministeren, og det får sikkerhedsfolk fra PET til at vurdere, at hun skal væk.

- Hun bliver ført ned i ministerbilen, og da de skal til at køre, er der to beboere, der forsøger at hægte sig på bilen, siger Henriette Døssing.

De to lagde sig på kølerhjelmen. En politibetjent fra Nordsjællands Politi fik fjernet de to, så ministeren kunne køre væk.

Henriette Døssing understreger, at Støjberg ikke er kommet noget til.

Det skete omkring klokken 13.30 fredag.

Ifølge Politiken, der havde en journalist på stedet, blev flere ramt af bilen, da den kørte væk, men det har Nordsjællands Politi ingen oplysninger om.

Avisen skriver, at Enhedslistens indfødsretsordfører, Johanne Schmidt Nielsen, også var til stede.

/ritzau/