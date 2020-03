Større generationsskifte på vej i Aars’ butiksliv: Flere hænder skal løfte opgaverne

AARS:Alting har en ende - og da ikke mindst fondsmidler...

Efter to år, hvor Aars med velvillig økonomisk opbakning fra Aars Erhvervsråd og - i særdeleshed - Fonden for Sparekassen Himmerland har haft mulighed for at aflønne en særlig projektmedarbejder til at sætte ”Gang i butikkerne”, løber Søren Rigborgs ansættelse ud med udgangen af maj.

Og det har desværre ikke vist sig muligt at finde penge til at forlænge samarbejdet, som over de seneste to år bl. a. har udmøntet sig i initiativer som ”28 timers salg” og en prismatch-kampagne, hvor en række af byens butikker stillede kunderne i udsigt, at de lokalt kunne købe varerne til samme pris som på nettet.

Udsigten til at skulle tage afsked med Søren Rigborg var selvsagt ikke ligefrem med til at højne optimismen, da kimbrerbyens butiksdrivende onsdag aften var samlet til generalforsamling i Aars Handelsstandsforening, men formand for Aars Handelsstandsforening, Mogens Kristensen, gav ikke desto mindre i sin beretning udtryk for en usvækket tro på Aars’ fremtid som handelsby.

- Takket være Søren Rigborg og projekt ”Gang i Butikkerne” har vi især på det digitale område fået et kolossalt løft.

- Og når vi så samtidig oplever, at en stor kæde som Lidl - på eget initiativ og på Aars’ præmisser - vælger at etablere sig i byen, så er det da lige før, man næsten ikke kan få armene ned.

- Det kan nærmest kun tolkes som et signal til andre kæder om, at Aars er og bliver en god handelsby, vurderer Mogens Kristensen.

Behov for ny struktur

Udover opgaven med at løfte arven efter Søren Rigborg og projekt ”Gang i butikkerne” nævner han især to områder, som Aars Handelsstandsforening kommer til at have stor fokus på i det kommende år: En grundig gennemgang af kontingentstrukturen og en ny fordeling af ansvaret i selve handelsstandsforeningen.

Mogens Kristensen begynder selv stærkt at nærme sig de 60 og finder på den baggrund, at tiden efterhånden er ved at være inde til et generationsskifte.

Ja, egentlig ville han allerhelst vige pladsen allerede nu, men af hensyn til foreningens ve og vel har han lovet at fortsætte i endnu ”maksimalt et år”.

Nogenlunde det samme er i virkeligheden også tilfældet med en anden af foreningens ”grundpiller”: Altmuligmand Jørgen Sørensen, der fra sin position udenfor bestyrelsen igennem flere år har fungeret som Aars Handelsstandsforenings ”praktiske gris”.

- Alt for mange opgaver i foreningen hviler i dag på Jørgen og mig. Og jeg tør næsten slet ikke tænke på, hvad der ville ske, hvis vi to en dag - sammen - skulle komme ud for et uheld på motorvejen.

- Den situation bliver vi i det kommende år nødt til at tage højde for, så opgaverne i fremtiden bliver spredt ud på flere hænder, bebuder Mogens Kristensen.

Opløftende kampvalg

Set i dét lys var valgene til bestyrelsen måske i virkeligheden det allermest opløftende på årets generalforsamling i Aars Handelsstandsforening.

To af de siddende bestyrelsesmedlemmer, Jan Gudiksen og Thomas Lang, havde på forhånd erklæret sig villige til genvalg, og reelt skulle der således ”kun” findes et enkelt nyt bestyrelsesmedlem til afløsning for Finn Odbjerg, der efter mange års tro tjeneste som kasserer i handelsstandsforeningen nu har valgt at overlade foreningens pengesager til yngre kræfter.

Ikke færre end otte nye navne blev bragt i forslag.

Seks af de foreslåede var som udgangspunkt klar til at lade sig vælge, og noget usædvanligt blev der derfor også nødvendigt med kampvalg til både bestyrelsen og den ledige suppleantpost.

Gregers Haislund, Hvidt og Frit, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, mens Thomas Stubberup Dissing, Sport 24, blev valgt som suppleant.

- Men først og fremmest hæfter jeg mig ved, at der i forsamlingen var så mange, der var parat til at stille op - og til at gøre en indsats.

- Det ser jeg som udtryk for en høj grad af beredvillighed og vilje til at kæmpe for Aars som handelsby. Og lige præcis de egenskaber bliver der - om muligt - i endnu højere grad brug for i de kommende år.

- Vi må simpelthen ikke falde i den grøft, hvor man kun tænker på sin egen butik, og så i øvrigt skubber fællesskabet til side.

- Sammenholdet er helt uundværligt, hvis Aars også i fremtiden skal overleve som handelsby, understreger Mogens Kristensen, som altså i endnu maksimalt et år er arbejdende formand for Aars Handelsstandsforening.