Større politiaktion i Sindal

SINDAL: Politiet har tirsdag formiddag og middag haft en større indsats på Møllevænget i Sindal, efter man blev kaldt ud til en psykisk syg mand, der havde været involveret i det, vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi kalder "noget ballade" med naboerne.

Efterfølgende forskansede manden sig i et hus, som han nægter at komme ud fra. Politiet er derfor på stedet med en større styrke, og situationen er under kontrol, siger Poul Badsberg.

- Vi har spærret det hele af, så der er ikke nogen fare for nogen, men det kræver selvfølgelig noget personale, siger Poul Badsberg.

Politiet arbejder på at få kontakt med manden og komme ind til ham. Indtil videre har manden dog ikke været videre samarbejdsvillig.