Større politiopbud til ambassadør-besøg

AALBORG: Lørdag var der et lidt usædvanligt opbud af bevæbnet politi ved Bethaniakirken i Aalborg, der i øvrigt ligger vis-à-vis med politigården på Dag Hammarskjølds Gade.

De mange politifolk var ikke på grund af aktuelt kriminalitet, men fordi Bethaniakirken var vært ved den kristne organisation ICEJs årsmøde, hvor den israelske ambassadør til Danmark holdt åbningstalen. Og når israelske ambassadører taler ved den slags arrangementer, så tager man lige et ekstra skridt for at passe på ham.

ICEJ står for International Christian Embassy in Jerusalem, og kalder sig selv for den største kristne zionistiske organisation i verden.