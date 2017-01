INDLAND: 36 personer blev såret under rocker- og bandekonflikten i 2016. Dermed er antallet af sårede det højeste i seks år. Det viser nye tal fra Rigspolitiet, skriver dr.dk.

Vi skal tilbage til 2010 for at finde flere personer, der er blevet såret. Her var tallet 47.

Især i efteråret 2016 var der adskillige skudepisoder på offentlige steder i Danmark og ved et storcenter i Lyngby blev en uskyldig kvinde ramt under et formodet bandeskyderi. Det høje antal sårede bekræfter politikere på Christiansborg i, at en ny rocker- og bandepakke er nødvendig.

- Det her understreger jo, at der er behov for en rocker- og bandepakke. De kriminelle er blevet hårde ved hinanden, men de rammer jo også helt uskyldige. Derfor skal vi have sat en stopper for de her konflikter, som jo også foregår på gågader og pladser rundt omkring i Danmark, siger Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet, til dr.dk.

VLAK-regeringen præsenterer lørdag kl.12.30 netop en ny rocker- og bandepakke, som blandt andet indeholder strafskærpelser for besiddelse af skydevåben og brug af skydevåben på offentligt sted.

Og det vil hjælpe på situationen, mener Preben Bang, retsordfører for Venstre.

- Det er trist og dybt bekymrende med 36 sårede. Det aktualiserer jo netop den rocker- og bandepakke, vi kommer med nu. Jeg er meget meget glad for, at vi tager det seriøst og kommer med den her pakke nu. Vi skal ikke komme til at ligne noget Chicago herhjemme, uanset hvem der skyder på hvem, siger Preben Bang Henriksen.

Sårede og døde i rocker- og bandekonflikten:

2016: Døde: 3, sårede: 36

2015: Døde 5, sårede: 19

2014: Døde: 0, sårede: 192013: Døde: 3, sårede: 32

2012: Døde: 1, sårede: 23

2011: Døde: 3, sårede: 31

2010: Døde: 3, sårede: 47