NORDJYLLAND: Hvad får nordjyske virksomheder ud af de mange millioner kroner, de hvert år modtager i støtte fra EU?

Hundredvis af nye job og en markant øget omsætning. Ikke blot mens støtten gives, men også bagefter, når den er ophørt.

Det viser en undersøgelse, som Erhvervsstyrelsen har gennemført for Vækstforum Nordjylland, der fordeler støtten.

Undersøgelsen omfatter i alt 934 nordjyske virksomheder, der modtog støtte i perioden 2010-12. De skabte i løbet af de tre år tilsammen 584 fuldtidsjob og øgede deres omsætning med 1,5 milliarder kroner, svarende til 6,4 procent, begge dele som en direkte følge af støtten.

Den samlede støtte i perioden var på 174 millioner kroner. Det betyder, at den gennemsnitlige pris på at skabe et varigt job var 300.000 skatteyder-betalte støttekroner. Dertil kommer et tilsvarende beløb, som virksomhederne selv har betalt, idet støtten gives efter krone-til-krone-princippet.

For hver krone, virksomhederne modtog i støtte, øgede de deres omsætning med 8,60 kroner.

Effekten af støtten, som kommer fra EU’s strukturfonde, er målt i 2015 - altså tre år efter at støtten blev givet - for at sikre, at der er tale om en varig effekt.