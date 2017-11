Støtte til nordjysk demenscenter

NORDJYLLAND: Der er nu 5,4 millioner kroner på vej til et nyt aktivitets- og rådgivningscenter i Nordjylland. Centret henvender sig til mennesker med demens og deres pårørende.

Pengene kommer fra regeringens satspulje, og det vækker glæde hos de ialt otte nordjyske kommuner, der går sammen om at oprette centret. Alzheimerforeningen og musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet er også med i projektet.

Det nye Aktivitets- og Rådgivningscenter Nordjylland (ARN) bliver et åbent og ikke-visiteret tilbud, som især henvender sig til yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede personer med let til moderat demens. Et sted, hvor alle er velkomne og hvor frivillige kræfter kombineres med fagpersonale, hedder det.

ARN placeres i Aalborg og får satellitter i de øvrige kommuner. Centret vil tilbyde aktiviteter som eksempelvis café og mødested, motion og fysiske aktiviteter, musik, sang, dans, livshistorier, daghøjskole, madgrupper, spil, pårørendegrupper og sorggrupper. Derudover vil ARN tilbyde aktiviteter for børn og unge, hvis forældre har demens.