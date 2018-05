Støttekroner strømmer ind: 10 mio. kroner til Cloud City

AALBORG: Købmand Herman Sallings Fond donerer 10 millioner kroner til realiseringen af Aalborgs internationale kunstikon, Cloud City Aalborg. Det oplyser Cloud City i en pressemeddelelse.

Donationen gives til værket af kunstneren Tomás Saraceno, som opfører et værk bestående af 68 glasmoduler, som tilsammen når en højde af 30 meter.

Både kunstværk og artcenter opføres på det areal, som var Aalborgs gamle spritfabrikker.

Købmand Herman Sallings Fond er ikke den eneste, som har doneret penge til det ambitiøse kunstværk.

Blandt andet har Realdania støttet med 80 millioner kroner, Det Obelske Familiefond har doneret 50 millioner kroner og Aalborg Kommune har bidraget med 25 millioner kroner.

- Visionen for Cloud City Aalborg har givet genlyd i kunstnerkredse over hele verden, og set med danske øjne er det særdeles glædeligt, at vi nu får et kunstværk af højeste internationale standard, siger Karin Salling, der er bestyrelsesnæstformand i Salling Fondene.

Allerede i juni 2017 stod det klart, at Cloud City Aalborg kunne realiseres. Her havde Initiativtager Martin Nielsen fået tilstrækkelige tilsagn fra fonde, virksomheder og Aalborg Kommune.

Desuden kommer arealet til at huse det nye Aalborg Teater, et spiritcenter med mikrodestilleri, et chokoladeoplevelsescenter og andre ting.