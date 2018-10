Stolpe ud for Slide So Easy

TRAVSPORT: De rød/hvide farver fik desværre ikke med udfaldet at gøre lørdag aften dansk tid, da der blev kørt VM for travheste på Yonkers Raceway i New York. Flemming Jensen-trænede Slide So Easy havde taget kampen op mod ni af verdens i øjeblikket bedste travheste.

Udstyret med startsport 10 i anden række bag startbilen så det på forhånd svært ud for den Nordjyske ekvipage, og det blev da også Davids kamp mod Goliath.

Løbet blev åbnet i tårnhøj fart, hvilket resulterede i galop for to af favoritterne, italienske Ringostar Treb og svenske Pastore Bob i første sving.

Flemming Jensen og Slide So Easy havnede langt nede i feltet, og fik siden svært ved at forbedre denne position. Ind på opløbet forsøgte Flemming Jensen at trække Slide So Easy helt på tværs af banen, men det var umuligt at tage de nødvendige meter ind i hurtig afslutning og sluttede på ottendepladsen 20 meter efter vinderen og ny verdensmester Cruzado Della Noche med den amerikanske kusk Brian Sears i sulkyen.