Stolt Groth om sølvmedalje: Den føles som guld

BORDTENNIS: Jonathan Groth tabte ganske vist finalen ved European Games til den tyske legende Timo Boll, men smilet var alligevel bredt, da han efterfølgende mødte pressen med en sølvmedalje om halsen.

- Lige da jeg havde tabt, var det svært at være glad, når jeg følte, at jeg havde chancen for at vinde, men det forsvandt hurtigt, da jeg stod på skamlen med sølvmedaljen. Den føles som guld, siger Jonathan Groth.

Han kan også glæde sig over at være klar til OL i Tokyo næste år, da der fulgte en OL-billet med de tre medaljer i turneringen.

- Inden finalen var jeg mest glad for at være klar til OL, men nu er jeg mest glad for sølvmedaljen. Alle Europas bedste var her, og European Games er bare en stor ting. Ellers havde der ikke været 4000 atleter her, siger Groth.

Han fik en glimrende start på finalen og vandt første sæt. I andet sæt førte han også med 9-4, men Boll, der syv gange har vundet EM i single, lavede et stort comeback og vandt det efter syv vundne bolde på stribe.

- Jeg spillede sindssygt godt i halvandet sæt. Jeg var aggressiv og servede og returnerede godt. Men så ændrede Boll stil og servede en anden serv, og han var sindssygt aggressiv med baghånden på mine server.

Groth rejste sig alligevel mentalt og vandt det meget dramatiske tredje sæt, men derfra viste Boll sin store klasse, der har gjort ham til Europas bedste i mange år.

Danskeren endte med 2-4 i sæt og cifrene 11-6, 10-12, 14-12, 9-11, 6-11, 4-11.

- Jeg vandt godt nok tredje sæt, men han spillede sig op og viste hvilken utrolig spiller, han er. I sidste sæt følte jeg, at jeg spillede fejlfrit. Han var bare fantastisk, lyder det anerkendende fra danskeren.

Allerede torsdag skal Groth på banen igen i holdturneringen ved European Games sammen med Anders Lind og Tobias Rasmussen.

