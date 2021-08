Stolt Mikkel Hansen om OL-finale: Det bliver ikke større

TOKYO:Danmarks håndboldherrer er i forvejen dobbelte verdensmestre, og på lørdag kan Nikolaj Jacobsens mandskab også genvinde OL-guldet med en sejr over Frankrig.

Stjernespilleren Mikkel Hansen er stolt over, at Danmark med semifinalesejren på 27-23 over Spanien igen står i en af de største finaler.

- Det bliver ikke større. Det er kæmpestort for os alle sammen. Når man møder op som verdensmester, er der en masse pres, så det betyder meget at vise højt niveau og komme i finalen med flot håndboldspil.

- Vi er stolte over at stå i endnu en stor finale. Nu har vi bevist, at vi kan spille to gode slutrunder i træk, siger Mikkel Hansen.

Han fremhæver sammenholdet, når han skal forklare succesen.

- Vi har det godt som gruppe både på og uden for banen. Det tror jeg også, man kan se udefra. Det skal vi blive ved med, det er guld værd i situationer som i dag.

Hansen måtte dog også forholde sig specifikt til sin egen præstation. Han blev afgørende på en dag, hvor Danmark havde svært ved at udnytte sine chancer foran mål.

Trods et par afbrændere selv blev Hansen kampens suveræne topscorer med 12 træffere.

- Det var en af mine bedre kampe. Men generelt synes jeg, at vi turneringen igennem har været gode til at sætte hinanden i gode situationer. Det giver mulighed for større succesrate.

- I mit tilfælde kom jeg i positioner, jeg godt kan lide at skyde fra. Det var dejligt personligt, men også for resten af holdet, når vi spillede godt, men manglede de sidste procenter, når bolden skulle puttes i kassen, siger Hansen.

Spanien førte ikke en eneste gang i semifinalen, og Danmark så ud til at cruise mod en sikker sejr, da holdet et par gange efter pausen førte med fire mål.

Alligevel sugede spanierne sig fast og kom seks minutter før tid på 22-23, før Danmark lukkede kampen.

- Vi burde have vundet større og afgjort kampen tidligere: Jeg synes, at vi spillede en rigtig god kamp, men vi brændte bare for mange frie chancer. Deres målmand havde mange redninger én mod én selv fra seks meter.

- Vi havde mange muligheder for at knække kampen, men ros til Spanien, der har det med at komme tilbage. Pludselig var de tilbage, men jeg synes, at vi var gode til at bevare roen, og vi fik scoret er par vigtige mål, og Niklas tog et par stykker, lyder Hansens analyse.

Lørdagens finale mod Frankrig begynder klokken 14.00 dansk tid.

/ritzau/