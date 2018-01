Stolt Wozniacki hylder sin kampvilje efter vildt comeback

TENNIS: Caroline Wozniacki leverede tidligt onsdag morgen dansk tid et af sine vildeste comebacks i karrieren, da hun forvandlede to matchbolde imod sig til en sejr over kroatiske Jana Fett i anden runde af Australian Open.

Og efter kampen var det en tydeligt lettet tennisstjerne, der skulle sætte ord på sejren.

- Det er stort. Jeg er stolt af mig selv, fordi jeg på intet tidspunkt gav op, siger Caroline Wozniacki.

- Jeg blev ved med at kæmpe - også da jeg begyndte at føle, at kampen gled ud af mine hænder, tilføjer den 27-årige dansker.

Den 21-årige kroat Jana Fett gjorde livet svært for Wozniacki i store dele af kampen.

Bagud 1-5 og 15-40 i tredje sæt havde de fleste på Rod Laver Arena nok afskrevet den andenseedede dansker.

- Det så rimelig sort ud på det tidspunkt. Det er ikke store chancer, man giver sig selv i sådan en situation, siger Wozniacki om tankerne, der gik igennem hovedet med to matchbolde imod sig.

Danskeren var inden kampen storfavorit mod Jana Fett, der aldrig før har stået på den store scene i en af de fire grand slam-turneringer.

Og mere end 800 kampe på WTA Touren kom danskeren til gode, da det så allersortest ud i Melbourne.

- Det betød ret meget. Jeg håbede på, at hun ville tage foden af gaspedalen, og da jeg så den mindste åbning, så gik jeg efter det, og der havde jeg intet at tabe, siger Wozniacki.

Manglende erfaring og rollen som undertippet blev ifølge Wozniacki både Jana Fetts fordel og ulempe i den højdramatiske kamp, der blev spillet i høj solskin i Melbourne.

- Hun havde intet at tabe, og hun kunne spille frit og bare gå efter det. Og så til sidst, da hun havde muligheden, så blev hun lidt nervøs, kunne jeg mærke, siger Wozniacki.

Selv om hun havde det ene ben ude af årets første grand slam-turnering, så føler Wozniacki, at hun kan bruge sit comeback fremadrettet.

- Det giver et mentalt boost, og jeg er bare glad for, at jeg er stadig med i turneringen, siger Wozniacki.

