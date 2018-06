Stoppesteder sælges til højestbydende

AALBORG: Virksomheder, organisationer og privatpersoner har nu mulighed for at erhverve sig en toårig reklameplads på et af stoppestederne langs ruten for den nye førerløse bus i Aalborg Øst.

Adgangen til den unikke reklameplads foregår ved auktion, som indledes i dag og slutter fredag kl., når by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) svinger hammeren over reklamepladserne.

De førerløse busser, der skal køre på en 2,1 km lang strækning på Astrupstien, har blandt andet til formål at løfte området og forbedre beboernes mobilitet.

Hos Aalborg Kommune er vurderingen, at etableringen af den førerløse strækning er attraktiv i reklameøjemed.

- Aalborg Øst bliver ’first mover’ ved at teste den førerløse teknologi som et af de første steder i Danmark, og derfor vil vi gerne inviterer andre interessenter ind i projektet", siger rådmand for By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen, der om baggrunden for den førerløse bus forklarer, at den er baseret på sammentænkning af ny mobilitet og byfortætning i den eksisterende bebyggelse, hvor Astrupstien bliver bydelens nye hovedgade på tværs af forskellige bebyggelser og borgere i Aalborg øst.

Auktionen, der foregår online på www.aalborg.dk/denfoererloesebus varer slutter med en fysisk auktion, hvor Hans Henrik Henriksen svinger hammeren over de 10 stoppesteder. Ved auktionen, der foregår i Kulturhuset Trekanten fra kl. 13, er der også mulighed for at byde over telefonen.

Teststrækningen går fra Lejerbos boliger ved Skallerupvej i nord, langs Jerupstien og mod syd ad Astrupstien for at ende ved Tornhøjskolen og det kommende demensplejecenter. Forbindelsen skal optimere bydelens interne mobilitet, sikre en god opkobling til øvrig kollektiv trafik samt mobilisere en gruppe borgere, som i dag ikke er så mobile.

De førerløse busser kommer til at køre i løbet af efteråret.