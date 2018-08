Stoppet på p-plads: Ville tage bilen hjem fra fugtig bytur

AALBORG: En 18-årig mand fra Svenstrup, der havde planer om at tage bilen hjem fra en bytur i Aalborg, nåede ikke langt.

Det skriver Nordjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Turen hjem fra Jomfru Ane Gade kan være lang på gåben, især når man bor i Svenstrup. Derfor tog den unge mand bilen til Aalborg, da han skulle på bytur torsdag aften.

Da han havde festet færdigt, var planen at tage bilen hjem igen, men han nåede ikke langt.

Han blev allerede stoppet ved sin parkerede bil Ved Stranden ved siden af Jomfru Ane Gade, hvor to betjente bad ham om at puste i et alkometer, som hurtigt viste en promille på mere end det tilladte.

I stedet for en biltur hjem til Svenstrup, blev manden taget med på stationen, hvor en blodprøve skulle bekræfte promillen.