Stor affaldsbrand i Hadsund

HADSUND: Et stor bunke træaffald i et lager på Finlandsvej i Hadsund står i flammer onsdag morgen.

Bunken med træaffald så stor, at brandfolk har vurderet, at det ikke er muligt at slukke ilden - derfor vil de lade ilden brænde ud, og det ventes at vare det meste af onsdagen.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Branden i det nordlige Hadsund blev opdaget omkring kl. 04 natten til onsdag, og brandfolk fra flere stationer er sendt til stedet.

Ifølge politiet er der ikke fare for, at ilden skal brede sig til bygninger. Og selv om branden udvikler tyk røg, skulle det ikke udgøre en fare for omgivelserne.