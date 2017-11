Stor amerikansk klimarapport går i rette med Trump

USA: Det er "ekstremt sandsynligt", at globale klimaforandringer skyldes menneskelige aktiviteter som eksempelvis afbrænding af fossile brændstoffer.

Det konkluderer en omfattende klimarapport fra den amerikanske regering, der dermed modsiger påstande fra præsident Donald Trump og medlemmer af hans administration, der åbent har betvivlet klimaforandringer.

- Når det kommer til global opvarmning i løbet af det sidste århundrede er der ingen anden forklaring, der kan findes bevis for, står der i rapporten fra flere end 50 forskere under den amerikanske regering.

Rapporten er en del af USA’s nationale klimavurdering, som Kongressen giver mandat til hvert fjerde år.

Konklusionen i rapporten støtter det, som et overvældende flertal af videnskabsmænd verden over har sagt i årevis: at udledning af fossile brændstoffer er den primære årsag til global opvarmning, hvilket medfører en stigning i havniveauet, oversvømmelser, tørke samt hyppigere kraftige storme.

Præsident Donald Trump har gentagne gange kaldt klimaforandringer et kinesisk fupnummer, og i juni annoncerede han, at han vil trække USA ud af en global klimaaftale fra Paris.

Også direktøren for USA’s miljøbeskyttelsesagentur (EPA), Scott Pruitt, har udtalt, at han ikke er overbevist om, at klimaforandringer skyldes menneskelige aktiviteter.

I en e-mail til nyhedsbureauet Reuters skriver talsmand for Det Hvide Hus Raj Shah fredag:

- Administrationen støtter videnskabelige analyser og debat og opfordrer til at kommentere udkastet til de dokumenter, der udgives i dag.

Embedsmænd i EPA afviser at kommentere rapporten.

Ifølge rapporten er de globale temperaturer steget med omkring en grad celsius i løbet af de sidste 115 år, mens de gennemsnitlige havniveauer er steget 17,78 centimeter i samme periode.

/ritzau/Reuters