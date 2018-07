Stor brand: Flere marker i flammer

DOKKEDAL: Både brandfolk og landmænd kæmper i øjeblikket med en stor markbrand på Kystvej syd for Dokkedal mellem Egense og Øster Hurup.

Ifølge indsatslederen på stedet har ilden bredt sig til flere marker, og mange hektar står i flammer.

Nordjyllands Beredskab har fire tankvogne og fire sprøjter i gang, og samtidig er landmænd ved at lave brandbælter for at få inddæmmet branden, fortæller indsatslederen.

Markbranden er dog endnu ikke under kontrol.

Opdateres...