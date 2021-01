Stor brøler har spoleret Mikkel Hansens nattesøvn

HÅNDBOLD:Det er ikke mange timer, Mikkel Hansen har fået på øjet efter den højdramatiske kvartfinale mod Egypten ved håndbold-VM onsdag aften.

I den slags tætte kampe har det ofte været Hansen, der har båret holdet igennem de svære perioder. Men denne gang var han tæt på at sende sit hold ud af VM med en unødvendig fejl i den forlængede spilletid.

Den brøler var sammen med adrenalinsuset fra den nervepirrende forestilling skyld i, at den danske stjernespiller nu er i søvnunderskud.

- Jeg har haft svært ved at sove. Jeg tænker, at I kan regne ud hvorfor. Det har været en lang nat, siger Mikkel Hansen på et pressemøde torsdag formiddag.

Med en føring på 34-33 og få sekunder tilbage af forlængelsen skulle han egentlig bare have tiden til at løbe ud.

Han kunne have valgt at skyde på mål fra lang afstand, vel vidende at egypterne næppe ville kunne nå et sidste angreb.

Han kunne også bare have valgt at lægge bolden på gulvet, da dommerne fløjtede for passivt spil.

I stedet sendte han den i en høj bue ud mod Lasse Svan, umiddelbart efter dommernes nølkendelse. Og det kunne have været en fatal beslutning.

Det blev vurderet som forsinkelse af spillet, Hansen fik det røde kort, og egypterne blev tilkendt et straffekast. Og så måtte de danske spillere, som var klar til at juble over sejren, ud i yderligere ti minutters forlængelse.

- Jeg var nogenlunde klar over, at der var fem-seks sekunder tilbage. Jeg vidste, at vi havde lov til at spille tre afleveringer, så jeg troede faktisk ikke, at der var risiko for, at dommerne ville fløjte.

- Jeg så Svan, som var helt fri i hjørnet. Hvis jeg havde skudt på mål og var uheldig, havde egypterne måske haft tre-fire sekunder til at få bolden afsted.

- Det var egentlig ren og skær instinkt. Jeg ville aflevere bolden så højt som muligt for at tage sekunder af tiden. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, siger Mikkel Hansen.

Den forkerte beslutning og den medfølgende udvisning betød, at han var reduceret til tilskuer, mens holdkammeraterne med stort besvær spillede semifinalepladsen i hus efter straffekastkonkurrence.

Og det var barske minutter på sidelinjen.

- Mentalt var det hårdt at sætte sig ud, fordi kampen egentlig var ovre, og jeg så lavede sådan en fejl.

- Samtidig kunne jeg se, at spillet hakkede lidt, og at det ikke kørte offensivt. Heldigvis begyndte både forsvaret og Niklas Landin at melde sig helt ind.

- Men det var selvfølgelig rigtig hårdt, og der var mange tanker, der gik igennem mit hoved, siger Mikkel Hansen.

Efter den hårdt tilkæmpede sejr er Danmark klar til at spille semifinale fredag. Her venter de regerende europamestre fra Spanien i en kamp, der begynder 20.30 dansk tid.

/ritzau/