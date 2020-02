Stor dansk servicekoncern ramt af cyberangreb

FILE PHOTO: An illustration picture shows a projection of binary code including cyrillic words around the shadow of a man ISS er blevet udsat for et angreb med skadelig software - et såkaldt malware-angreb. Efter angrebet lukkede selskabet ned for delte it-services på tværs af kontorer og lande for at isolere hændelsen. (Arkivfoto). Kacper Pempel/Reuters