Stor dusør i sag om livsfarlige stenkast

FYN: I sagen om livsfarlige stenkast mod trafikanter på motorvejen på Fyn er der fortsat udlovet en "betydelig" dusør, lyder det fra Fyns Politi.

Politiet ønsker dog ikke at oplyse om det samlede beløb, fremgår det af en pressemeddelelse, som er udsendt onsdag.

Her fortæller politiet, at en borger, der ønsker at være anonym, har forlænget sin aftale om en dusør. Vedkommende håber, at den kan få personer med viden om forbrydelserne til at gå til politiet.

- Fyns Politi er meget taknemmelig for, at dusørgiver har besluttet sig for at forlænge sin aftale, udtaler chefkonsulent Janne Svärd.

Politiet har indgået flere individuelle kontrakter på "mange forskellige beløb", fremgår det.

Tidligere har der været nævnt et beløb på 250.000 kroner, men politiet afviser altså at komme med en præcis angivelse.

En del dusørgivere er samlet af politiet, der indgår skriftlige aftaler med de pågældende. Dertil kommer andre penge, som vil blive doneret af giverne selv.

Efterforskningen koncentrerer sig tilsyneladende nu om Tarup nær Odense. Den eller de personer, der har kastet tunge sten mod trafikanter, kan have en tilknytning til området, har politiet tidligere sagt. Indtil nu har politiet fået flere end 170 henvendelser.

Særlig interessant for efterforskerne er en bil af mærket Volvo, som adskillige tip drejer sig om, oplyser DR Fyn.

Et af tilfældene kostede en tilfældig tysk kvinde livet. I august 2016 blev den bil, Nelli Gosmann sad i sammen med sin mand og parrets femårige søn, ramt af en betonflise. Manden blev alvorligt kvæstet.

I september i år blev der kastet en cirka 40 kilo tung sten af granit fra en sten over motorvejen, og også 20. december opstod der en livsfarlig situation med et nyt stenkast.

Et af sporene i sagen er en dåse snustobak af mærket Ink Strong Original.

