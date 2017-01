NORDJYLLAND: Indbrudstyve er i øjeblikket særdeles aktive i de tre kommuner i Vendsyssel - især i Hjørring Kommune. Politiet mistænker omrejsende kriminelle for at stå bag indbrudsbølgen.

For mens det generelle billede for hele Nordjylland ser pænt ud men et indbrudstal for januar, der ligger på samme lave niveau som sidste år, så er indbruddene nærmest eksploderet nord for Limfjorden.

- Vi har haft mange indbrud de sidste to weekender, og fordelingen er meget skæv. Det er Frederikshavn, Brønderslev og især Hjørring, det går ud over. I Hjørring er antallet af indbrud steget med over 130 procent i januar, siger politikommissær Sune Myrup.

I januar sidste år blev det begået 21 indbrud i Hjørring, og pr. 23. januar er der allerede begået 49 indbrud. Og gerningsmændene bag de mange indbrud kan være omrejsende kriminelle.

- Vi har en mistanke om, at det kan være omrejsende kriminelle. Det ser vi ofte, når en by pludselig bliver så hårdt ramt, siger Sune Myrup og tilføjer:

- Men der er også stor forskel på valget af koster, så vi tror, at der er flere gerningsmænd på spil.

Nordjyllands Politi har ingen konkrete mistænkte i indbrudssagerne, og opfordrer derfor borgere til at holde ekstra godt øje med mistænkelige køretøjer og personer.