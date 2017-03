NYKØBING: Region Nordjylland har sat det nuværende Kærvang i Nykøbing til salg. Den 2500 kvadratmeter store ejendom på Tranevej bliver ledig, når Bostedet Kærvang sidst på året flytter i nybyggede lokaler i Strandparken.

Det er EDC Erhverv, Aalborg, der står for salget. Herfra henvises dog til kontorchef Niels Christian Sloth, Region Nordjylland. Denne ønsker på nuværende tidspunkt heller ikke at udtale sig og vil således ikke engang oplyse, om der er kommet bud på ejendommen eller ej. Han siger dog:

- Lige nu er vi midt i en salgsproces.

Der var en frist for afgivelse af bud i slutningen af februar, men Niels Sloth påpeger, at så længe sagen ikke har været til politisk behandling, vil eventuelt nye bud også komme med i betragtning.

- Jeg mener ikke, at det vil være umuligt at sælge ejendommen, for den ligger tæt på flere uddannelsesinstitutioner, siger han.

Niels Sloth forventer, at der vil komme en sag omkring salget af Kærvang til politisk behandling i regionsrådet i april.

En af de uddannelsesinstitutioner, der ligger tæt på Tranevej, er Morsø Gymnasium. Her siger rektor Kurt Sonne:

- Vi tror og håber, at vi fremover vil få brug for endnu flere kollegieværelser, så hvis nogen købte Kærvang og indrettede kollegium, så ville vi da være interesseret i at bruge det.