Stor mængde olie væltede ud

AALBORG: Nordjyllands Beredskab i Aalborg blev mandag morgen kaldt til Nørredybet i Aalborg, hvor der var kommet melding om et "større" olieudslip.

Det skulle dog vise sig at være knap så slemt - omend der venter en større rengøring.

- Det var på Bladt Industries, hvor en maskine var gået i stykker og havde smidt 200-300 liter hydraulikolie. Men deres eget beredskab havde stort set klaret det for os, inden vi kom frem, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard.

Medarbejderne havde sørget for at dæmme op for olien og dermed begrænse skaden mest muligt. Der skal dog en større rengøring til, og så skal der fjernes forurenet jord.

- I og med, at deres egne medarbejdere var så hurtige, kom der også hurtigt styr på situationen, og det er vi glade for. Men der bliver en oprydning, og den står de selv står for med miljøvagten inddraget, så det bliver gjort rigtigt, fortæller indsatslederen.