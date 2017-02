JAMMERBUGT: - Her er noget at læse på, Mogens. Det kan du nok få weekenden til at gå med.

Sådan faldt ordene, da Villy Christensen fra Tranum Engevej mandag eftermiddag på vindmøllemodstandernes vegne overrakte borgmester Mogens Gade (V) de 481 underskrifter, som er blevet indsamlet i protest mod opgraderingen af vindmølleparken ved Nr. Økse Sø.

Det foregik i byrådssalen på rådhuset i Aabybro, og der var ikke mange ledige kvadratmeter tilbage, da 80-90 borgere havde maset sig ind i salen.

- Det er glædeligt at se, at demokratiet virker i Danmark, sagde Mogens Gade i sin velkomst.

Det var også mandag, at fristen til at gøre indsigelse mod den lokalplan, der mere end fordobler højden af møllerne ved Nr. Økse Sø, udløb. Her fik borgerne et løfte fra borgmesteren.

- Vi vil gerne markere, at kommunalbestyrelsen vil læse alle indsigelser og der er respekt for både indsigelser og underskrifter, sagde Mogens Gade.

Uffe Agger var manden, der havde talt underskrifterne op. Ikke nogen helt nem opgave, for der skulle luges ud i dobbeltunderskrifter, da en del både havde protesteret på papir og på nettet. Men antallet var han tilfreds med.

- Det er rigtig godt set i forhold til hvor mange, der bor i området, siger han.