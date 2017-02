GUG: Forældre og elevers kamp for at bevare Gug Ungdomsklub ser ud til at have båret frugt.

Et enigt Skoleudvalg i Aalborg Kommune besluttede på et møde tirsdag, at Gug Ungdomsklub ikke får lov at overleve i dens nuværende form, hvor den hører under Skoleforvaltningen, men det betyder dog ikke et endeligt farvel. Byrådsmedlemmerne i udvalget opfordrer nemlig til, at Aalborg Ungdomsskole etablerer en ungdomsklub på Gug Skole, og ifølge Helle Frederiksen (S), næstformand i Skoleudvalget, er Aalborg Ungdomsskole åbne over for, at det kan lade sig gøre.

- Det er jo ikke fuldstændig identisk med det, de har i dag, men det er trods alt noget, vi kan strikke sammen, så det er på Gug Skole, og så må vi se, hvordan det kan lykkes at tilgodese flest mulige. Og så også med den åbning, at selvom man måske ikke synes, at DUS2-tilbuddet er så fedt, så er der jo en mulighed for også at kunne komme ind i et samarbejde med ungdomsklubben og lave en form for brobygning, siger Helle Frederiksen, der også er formand for Ungdomsskolebestyrelsen.