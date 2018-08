Stor politirazzia: 630 køretøjer stoppet

JAMMERBUGT: 13 politifolk fra Nordjylland Politi gennemførte torsdag en større spritrazzia i Jammerbugt-området, blandt andet i Saltum og Fjerritslev.

I alt 630 køretøjer blev stoppet, og bilister tjekket, ved kontrolaktionen som varede fra torsdag eftermiddag frem til torsdag aften.

Syv spritbilister blev afsløret, mens to bilister blev taget i at køre uden at have kørekort.

Desuden noterede politiet 13 andre trafikforseelser, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.