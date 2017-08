Stor rednings-ståhej for ingenting

KLITMØLLER: Det helt store beredskab blev rullet ud søndag eftermiddag ved Klitmøller, da alarmcentralen fik et opkald om, at en surfer tilsyneladende var i havsnød et stykke ud for stranden.

Så der blev tilkaldt redningshelikopter, redningsbåd og indsatsleder til lands for at lede slagets gang, men da helikopter og redningsbåd nåede ud til surferen, så var beskeden, at han sådan set ikke havde behov for at blive reddet; der var fuldstændig styr på både bølger og vind. Så redningsfolkene kunne returnere til deres respektive baser med uforrettet sag - eller måske snarere helt uden en sag.

Det viste sig, at det var en 9-årig dreng, der havde alarmeret, fordi han syntes, at situationen på vandet så faretruende ud. I første omgang havde han henvendt sig til en voksen mand, der dog viste sig at være en tysker, der ikke rigtig forstod, hvad drengen ville, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Derefter tog drengen sagen i egen hånd og ringede 1-1-2 og alarmerede.

- Man må jo sige, at beredskabet virker, konstaterer vagtchefen.