Stor sag kaldes Sweet Talk - 3000 fik opkald fra svindlere

En af de unge, der er tiltalt for at have bedraget ældre i telefonen, lå inde med ure fra Omega og Panerai, sko fra Garavani, Louboutin og Balenciaga samt tasker fra Yves Saint Laurent, Gucci og Louis Vuitton. Alle de værdifulde ting kræves konfiskeret i den kommende straffesag. (Arkivfoto)