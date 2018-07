Stor slikgrossist tømte selskab for millionbeløb

DANMARK: To års konkurskarantæne. Sådan lyder Sø- og Handelsrettens straf til David Yüksel, der i flere år har været en af Danmarks største slikgrossister. Han er blevet dømt for at være den reelle leder af handelsvirksomheden Visticker ApS, der har videresolgt varer til de kendte Tiger-butikker.

Det skriver Fagbladet 3F.

Visticker ApS blev tømt for et millionbeløb inden, at virksomheden kom under konkurs. Desuden har selskabets ledelse brudt bogføringslovens regler om at registrere alle transaktioner. Det fremgår af kendelsen, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

Sø- og Handelsretten skriver i sin kendelse fra juli 2018, at David Yüksel har udvist "groft uforsvarlig forretningsførelse", og at han derfor er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

38-årige David Yüksel er blevet dømt til at betale 75.000 kroner i sagsomkostninger.

Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvor personen ikke hæfter personligt og ubegrænset for dens forpligtelser. En konkurskarantæne vil som udgangspunkt blive pålagt for tre år.

Kuratoren fremførte i retten, at David Yüksel har medvirket til, at virksomheden forud for konkursbehandlingen overførte betydelige beløb til andre tilknyttede selskaber uden at få en modydelse. På den måde blev virksomheden systematisk tømt for midler – til skade for virksomheden og dens kreditorer.

31. december 2013 havde Visticker ApS aktiver for mere end 1,3 millioner kroner, viser virksomhedens seneste årsrapport. Men stort set alle værdierne var væk, da virksomheden kom under konkursbehandling i februar 2015. Kuratoren opgjorde de samlede værdier i virksomheden til 1.410 kroner.

Fagbladet 3F har i flere dage forgæves forsøgt at få kommentarer fra David Yüksel. Slikgrossisten og hans beskikkede forsvarer afviste i Sø- og Handelsretten anklagerne og krævede frifindelse. Advokaten fremførte, at David Yüksel på ingen måde havde drevet groft uforsvarlig virksomhed.

David Yüksels forsvarer, Philip Adam Borreschmidt, oplyser til Fagbladet 3F, at han ingen kommentarer har til kendelsen på to års konkurskarantæne - og at han på nuværende tidspunkt ikke har kæret den.

Visticker ApS solgte blandt andet is fra Premier Is til selskabet Zebra, der driver Tiger-butikkerne.

Men fra sommeren 2014 undlod Visticker ApS at betale for is for i alt knap 1,1 millioner kroner, som selskabet bag Premier Is, Mejerigaarden A/S, havde leveret – og som var solgt i Tiger-butikkerne. Mejerigaarden begærede derfor Visticker ApS konkurs.

Om Sø-Handelsrettens kendelse skriver Christian Brink, der er kommerciel direktør hos Mejerigaarden AS i en e-mail til Fagbladet 3F:

- Mejerigaarden tager dommen til efterretning. Herudover har vi ingen kommentarer.

Direktøren har tidligere oplyst til Fagbladet 3F, at Mejerigaarden solgte is til Tiger-butikkerne via Visticker ApS, fordi David Yüksel havde fortalt, at han var Tiger-butikkernes indkøbsorganisation for is.

Selskabet bag Tiger-kæden har ikke reageret på Fagbladet 3F’s anmodninger om kommentarer til sagen.

Det er ikke lykkedes Fagbladet 3F at få kommentarer fra kuratoren for konkursboet efter Visticker ApS, da han holder ferie.