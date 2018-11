Stor støtte til lokale projekter

THY: I de sidste tre uger har alle haft mulighed for at stemme på lokale projekter, der skaber sammenhold. De fem projekter, der fik flest stemmer, modtager fra Thisted Forsikring hver 50.000 kroner. I alt uddeler forsikringsselskabet 250.000 kroner. Lokalsikringsprisen hedder ”Danmarks Rygrad støtter”.

I Thisted er det blandt andre Beboerforeningen Det Grønne Område ved Ringvej og P.L. Haldsvej, som har modtaget penge. Man vil gerne genopbygge en legeplads et sted, hvor der kun er et faldunderlag tilbage.

- Det er et sted, der bliver brugt meget, så vi glæder os, siger Helle Thomsen, der er næstformand i beboerforeningen.

Frem til foråret 2018 stod der et stort legestativ med træningsredskaber, men det var pilråddent, og kommunen fjernede det.

- Derfor vil vi gerne have noget nyt på stedet, siger Helle Thomsen.

I Ydby vil man gerne skabe et aktivitetssted i naturen for byens borgere, skoler, daginstitutioner og gæster. Det kan være en naturlegeplads eller bålhytte. Det skal under alle omstændigheder være til glæde for store og små og dem med særlige behov. Det er Ydby Håndværker- og Borgerforening, der står bag det projekt.

De tre andre steder, som har fået støtte, er Biersted Landsbyråd i Jammerbugt Kommune, Sallingsund FC, hvor man gerne vil lave en rutsje- og balancebane for de små, og sidst er der givet penge til Borgergruppen Ny læge i Thyholm, hvor man arbejder på at få en praktiserende læge til Hvidbjerg.