KØBENHAVN: Nordea opnåede et ordinært resultat for 2016 på 4,4 milliarder euro. Det svarer til godt 32 milliarder danske kroner. Det er ni procent mindre end året før.

Det skyldes blandt andet, at driftsindtægterne er faldet med to procent. Mens omkostningerne er steget med fire procent.

Nordea-regnskabet omhandler et begivenhedsrigt år, hvor sagen om de såkaldte Panama-papirer og skattely trak store overskrifter.

Koncernchef Casper von Koskull fremhæver dog de positive sider ved regnskabet:

- På trods af en udfordrende situation på indtægtssiden i 2016 forbedrede vi vores nettorentemarginal hen over året, tilgangen til vores kapital under forvaltning var rekordhøj, og vores stærke position inden for virksomhedsrådgivning blev cementeret, siger han i en pressemeddelelse.

Nordea er som alle andre banker presset af centralbankernes negative renter.

De gør det svært at tjene penge på udlån. Og omvendt øger de omkostningerne ved at have penge stående i nationalbankerne.

Nordea gennemførte ved nytårstid en fusion, hvor de selvstændige afdelinger i Danmark, Finland og Norge blev nedlagt. De blev i stedet lagt ind under ét fælles selskab med hovedsæde i Sverige.

Om udsigterne til det igangværende regnskabsår siger Casper von Koskull:

- 2017 ventes også at blive et begivenhedsrigt år, og vi er godt forberedt til at håndtere udfordringerne.

- Vores strategiske retning er klar. Takket være vores stærke balance og robuste forretningsmodel kan vi investere yderligere i vores platform som led i omstillingen af banken, siger han.

