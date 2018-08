Storbrand i Blokhus: Årsag fortsat uvis

BLOKHUS: Der er fortsat ikke kommet nogen afklaring på, hvad der lørdag startede en omfattende brand i et sommerhusområde ved Blokhus:

Her brændte det i området Tobaksvej, Pirupshvarrevej og Moreavej, og 50 brandfolk var indsat for at bekæmpe ilden, der hurtigt bredte sig i det tørre område og på grund af den kraftige vind.

Det lykkedes for beredskabet at få kontrol over ilden efter cirka halvanden times indsats.

Undervejs nedbrændte ét sommerhus, mens flere andre sommerhuse fik skader som følge af varmestrålingen fra branden.

- Vi har fået nogle billeder og noget videomateriale taget fra luften, hvor man kan se området. Og så foretager vi afhøringer af dem, der i første omgang anmeldte branden for at finde ud af, hvor branden i det hele taget er startet. Lige nu er det uvist, hvordan branden er startet. Vi vil selvfølgelig meget gerne vide præcist, hvad der er udgangspunktet for branden. Så er der nogen, der præcist kan sige, at sådan startede branden, så vil vi da gerne høre fra dem, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Han pointerer, at der jo bliver et "oprydningsarbejde" efter en sådan brand - også erstatningsmæssigt, når der er et helt nedbrændt og flere skadede sommerhuse.

- De første tre-fire personer, der anmelder branden, ser kun, at der er ild i beplantningen i klitområdet. Hvad der er årsagen, kan de ikke sige. Ligesom de heller ikke kan sige, at det er lige der, branden er startet. Området er superkuperet. Faktisk kan det brænde 10 meter fra, hvor du står, uden at du overhovedet kan se det, siger vagtchefen.

Om brandårsagen kan være noget glas eller et cigaretskod eller grill eller noget helt andet, kan vagtchefen ikke sige.

Karsten Højrup Kristensen understreger, at det ikke er fordi politiet tror, at der er nogen, der har antændt ilden med vilje.

- Det er slet ikke det, det handler om. Det er udelukkende for at få en mulig årsag til branden, siger vagtchefen.

Han konstaterer, at hver gang, der opstår større brande, så laver politiet en brandundersøgelse, der skal forsøge at klarlægge årsagerne til brandene, men at der i forhold til Blokhus-branden lørdag kan blive meget svært at fastslå en endelig brandårsag.

Vagtchefen kalder det et held, der trods alt ikke skete mere.

- Det var en stor brand, det var det. Der var flammer på over 10 meters højde. Det har påvirket rigtig mange mennesker i området, og vi fornemmede, at folk var meget nervøse for deres huse. Og det kan man jo godt forstå, konkluderer Karsten Højrup Kristensen.