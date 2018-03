Storbritannien: Russisk diplomatudvisning var ventet

De er ikke overraskede i udenrigsministeriet på Whitehall i den britiske hovedstad, London, efter at Rusland lørdag formiddag gav 23 britiske diplomater marchordre.

Ministeriet siger, at det var ventet. Som reaktion bliver Storbritanniens nationale sikkerhedsråd i næste uge kaldt sammen for at drøfte, hvad der nu skal ske.

Videre siger udenrigsministeriet, at det efter meldingerne fra Moskva stadig er Rusland, som skal forklare sig oven på det nervegiftangreb i Salisbury, der har udløst krisen.

Det var i Salisbury, at den russiske tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter, Julia, den 4. marts blev fundet bevidstløse på en bænk.

Det blev senere konstateret, at de var syge af nervegift. Briterne mener at have sporet giften til Rusland.

Ruslands regering har afvist at kende til sagen. Russerne har ikke besvaret Storbritanniens spørgsmål om, hvordan en russiskproduceret nervegift kan blive brugt i Salisbury.

I onsdags udviste Storbritannien 23 diplomater. Briterne har blandt andet også aflyst planlagte topmøder mellem de to lande.

Lørdag svarede Rusland så igen ved blandt andet også at udvise 23 britiske diplomater. Rusland annullerer også en tilladelse til briterne om etablering af et generalkonsulat i Sankt Petersborg.

Desuden har briterne fået besked på, at deres British Council i Moskva skal lukke.

British Council er briternes organisation til fremme af kulturelt, videnskabeligt og uddannelsesmæssigt samarbejde.

