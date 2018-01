Storbritannien får sin første ensomhedsminister

Ensomhed er blevet kaldt en folkesygdom, og i Storbritannien tager man nu problemet op på øverste politiske niveau.

Det britiske medie BBC skriver, at premierminister Theresa May har udpeget en minister for ensomhed.

Det er medlem af det britiske parlament Tracey Crouch, der fremover skal lede indsatsen mod ensomhed.

Ministeriets arbejde skal gælde de omkring ni millioner briter, der er ramt af ensomhed.

En kommission for bekæmpelse af ensomhed har tidligere været nedsat af den nu afdøde parlamentariker Jo Cox, der blev dræbt af en højreekstremist.

I en udtalelse siger Theresa May:

- Jo Cox så omfanget af problemet med ensomhed i landet og dedikerede sig til at gøre alt, hun kunne for at hjælpe dem, der er berørte.

Tracey Crouchs rolle bliver at videreføre Jo Cox' arbejde og samarbejde med kommissionen, erhvervslivet og humanitære organisationer for at lave en regeringsstrategi.

Til morgenprogrammet BBC Breakfast siger Crouch, at en millionfond skal sørge for, at det eksisterende arbejde kan blive en ramme om det fremtidige arbejde i regeringen.

Kommissionen, der blev ledet af Jo Cox, fremlagde i 2016 sine konklusioner.

Her lød det, at ensomhed er lige så skadeligt for menneskers helbred som at ryge 15 cigaretter om dagen.

Også i Danmark er ensomhed et problem.

I sommer viste en undersøgelse, der er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) for Trygfonden, at 18 procent af danskerne oplever ensomhed. De føler, at de har svært ved at deltage i dele af det hverdagsliv, som ellers er almindeligt for de fleste i Danmark.

Følelsen af at være ensom rammer oftest, når vi sidder i selskab med mennesker, som vi ikke kender.

Det har analysefirmaet Wilke, som har lavet undersøgelsen for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed, fundet frem til.

/ritzau/