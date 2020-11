Briterne kræver karantæne for danske indrejsende

LONDON:Storbritannien indfører med omgående virkning 14 dages karantænekrav for indrejsende fra Danmark. Der skyldes det omfattende smitteudbrud på danske minkfarme.

Det oplyser den britiske transportminister i en meddelelse natten til fredag.

Kravet er gældende fra klokken 05 dansk tid fredag.

- Jeg har taget en hurtig beslutning om omgående at fjerne Danmark fra regeringens liste over rejsekorridorer, udtaler transportminister Grant Shapps i en meddelelse.

Udtrykket rejsekorridor anvendes om lande, hvorfra personer kan rejse til Storbritannien uden at skulle i karantæne efter ankomsten.

Beslutningen er ifølge meddelelsen taget som en "forebyggende sikkerhedsforanstaltning" på grund af den seneste tids "udvikling" i Danmark.

- Sundhedsmyndigheder i Danmark har informeret om omfattende udbrud af coronavirus på minkfarme, hvor en variant af virusset har spredt sig til visse lokalsamfund. Som følge af dette har den øverst medicinske rådgiver anbefalet, at som en forebyggende foranstaltning skal alle, der vender tilbage fra Danmark, isolere sig i 14 dage, skriver transportministeren.

Det oplyses ikke, hvor længe karantænekravet gælder.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte tidligere denne uge, at alle mink i Danmark skal aflives. Det skyldes frygt for, at coronavirusset muterer. Hovedparten af minkfarmene ligger i Nordjylland.

På et pressemøde torsdag opfordrede Mette Frederiksen borgerne i syv nordjyske kommuner til at undgå at krydse kommunegrænserne.

Samtidig bliver alle borgere med bopæl uden for de berørte kommuner opfordret til at undlade at rejse ind i de syv kommuner. Det samme gør personer, som bor uden for Danmark.

De skærpede restriktioner kommer, efter at Statens Serum Institut har konstateret, at en mutation af coronavirusset har spredt sig fra mink til mennesker.

Karantæne-meldingen fra den britiske transportminister kommer, dagen efter at en omfattende nedlukning trådte i kraft i England. Det skyldes, at antallet af smittetilfælde i befolkningen fortsætter med at stige.

Det seneste døgn er der ifølge avisen The Guardian blevet registreret over 24.000 nye tilfælde samt 378 nye dødsfald. Tallene omfatter hele Storbritannien.

Udenrigsministeriet i Danmark fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden.

